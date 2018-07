Stephan Machiels en Sabrina Brugmans houden van regelmaat. De laatste vier seizoenen won het koppel uit Halen telkens een provinciale vlucht. In 2016 zelfs twee. Samen met 2010 staat hun teller momenteel op zes provinciale zeges. “Ze komen echt goed. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Afgelopen weekend behaalden we zes eerste prijzen”, blinkt Machiels, die op naam van zijn vrouw Sabrina speelt.