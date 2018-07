Een twaalftal dagen scheiden ons nog van de Europese start van Genk. Tijd om stilaan toe te groeien naar het elftal dat op 26 juli het veld in moet tegen Fola Esch of FC Prishtina? Toch niet, zo meldt coach Philippe Clement. “Ook in de beide oefenmatchen van zaterdag en zondag ligt de klemtoon op het vergaren van speelminuten.”