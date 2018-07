Shaqiri ruilt Stoke voor Liverpool: “Ik wilde hier al lang spelen”

De Zwitserse international Xherdan Shaqiri heeft een contract van lange duur getekend bij Liverpool FC. Dat maakte de Engelse club vrijdag bekend op zijn website. De exacte duur van het contract werd niet vermeld. Shaqiri stond nog tot 2020 onder contract bij Stoke City, waar hij in totaal 92 keer in actie kwam.

Shaqiri was vrijdag op het oefencomplex in Melwood om er medische testen af te leggen. Nadat die geslaagd bleken, zette de Kosovaarse Zwitser zijn handtekening onder het contract. “Ik ben zeer blij hier te zijn. Het is een grote club met veel geschiedenis, topspelers en een fantastische trainer,” verklaart Shaqiri op de website van Liverpool.

“Ik wilde hier enkele jaren geleden al spelen, maar dat ging toen niet door. Daarom ben ik nu eens zo gelukkig hier uiteindelijk toch te mogen voetballen. Ik ben hier om titels te winnen”, ging de Zwitserse international verder.

De 26-jarige rechtsbuiten begon zijn carrière bij het Zwitserse FC Bazel. In 2012 maakte hij de overstap naar Bayern München, waar hij tot 2015 onder contract stond. Na een halfjaar bij Internazionale maakte Shaqiri zijn Premier League-debuut bij Stoke City. Bij het Zwitserse nationale elftal was Shaqiri goed voor 21 doelpunten in 74 caps.

Shaqiri is na Naby Keïta en Fabinho de derde aanwinst voor Liverpool. Hij krijgt het rugnummer 23.