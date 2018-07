Maaseik - Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Eikerstraat. De man werd even voor 20 uur door een auto geraakt. De chauffeur van het voertuig reed na de klap verder. Het slachtoffer werd ter plaatse door een mugarts verzorgd en later naar het ziekenhuis in Genk gebracht. Hij was ernstig gewond. De chauffeur meldde zich eventjes later. Het onderzoek wordt door de politie Maasland gevoerd.