Ismael Debjani kan plaats niet overtuigen in Diamond League Rabat

Ismael Debjani is vrijdag als veertiende geëindigd op de 1.500 meter op de Diamond League atletiekmeeting in Rabat. Hij bleef met 3:39.27 meer dan vijf seconden boven zijn eigen Belgisch record.

In de winter en de lente sukkelde Debjani, die in 2017 het Belgisch record op 3:33.70 bracht, van de ene blessure in de andere. Op de Diamond League in Parijs eind juni verbaasde hij echter door bij zijn eerste 1.500 meter van het seizoen meteen 3:35.71 te klokken, en zich zo ruimschoots te plaatsen voor het EK in Berlijn in augustus. In Rabat maakte Debjani minder indruk. Hij kwam er niet aan te pas en finishte als laatste. De winst ging er naar de Marokkaan Brahim Kaazouzi in 3:33.22.