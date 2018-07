Dan toch een Belg in finale op Wimbledon: Joachim Gérard naar finale dubbelspel in het rolstoeltennis

Joachim Gérard heeft zich vrijdag op het Londense gras van Wimbledon geplaatst voor de finale van het dubbelspel in het rolstoeltennis.

De 29-jarige Belg (nummer 5 van de wereld in het dubbelspel) won aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson (ITF 8 in het dubbelspel) na 1 uur en 58 minuten spelen in drie sets (6-1, 3-6 en 7-5) van de Franse reekshoofden Stéphane Houdet (ITF 1) en Nicolas Peifer (ITF 2).

In de finale staat het Belgisch-Zweedse duo tegenover de Britse tweede reekshoofden Alfie Hewett (ITF 3) en Gordon Reid (ITF 4). De Britten versloegen in de halve finales na 2 uur en 48 minuten de Argentijn Gustavo Fernandez (ITF 7) en de Japanner Shingo Kunieda (ITF 9) in drie sets: 6-4, 3-6 en 7-6 (7/3).

Eerder op de dag verloor Joachim Gérard in de halve finale van het enkelspel in drie sets (6-1, 4-6, 6-2) van Gustavo Hernandez (ITF 3 in het enkelspel). In de finale staat de Argentijn tegenover Gérards dubbelpartner Olsson (ITF 7).