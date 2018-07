4.862 euro voor truitje van Courtois, maar Meeuwenaar vergeet het vijf jaar lang op te halen

Hasselt / Genk -

4.862 euro had Jarek Czerwice (56) in 2013 over voor een truitje van Thibaut Courtois en van Jelle Vossen bij een veiling van Een Hart voor Limburg. Veel geld, maar de Meeuwenaar met Poolse roots vergat ze in Hasselt af te halen totdat hij Kevin De Bruyne dinsdag aan het werk zag tegen Frankrijk. “Nu ga ik ze inkaderen en in mijn bureau of in mijn living hangen.”