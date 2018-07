Historisch! Anderson is eerste finalist na langste halve finale ooit op Wimbledon: meer dan 6,5 uur tennis...

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale op Wimbledon. Na de langste halve finale ooit klopte hij de Amerikaan John Isner (ATP 10): 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4 en 26-24. Na 6 uur en 35 minuten tennis tussen twee opslagkanonnen… In de finale neemt Anderson het op tegen Djokovic of Nadal die later nog spelen.

De 32-jarige Anderson Anderson schakelde in de kwartfinales titelverdediger Roger Federer (ATP 2) uit. De Zuid-Afrikaan staat voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar verloor hij in de eindstrijd van de US Open van Rafael Nadal. Tot dit jaar was zijn beste resultaat op de All England Club de vierde ronde (2014, 2015 en 2017).

De boomlange Isner sneuvelde in de tweede ronde bijna tegen Ruben Bemelmans (ATP 104), die twee matchballen kreeg maar uiteindelijk na een vijfsetter onderuit ging.

Afgelopen, na ZES UUR EN 35 MINUTEN wint Kevin Anderson met 26-24 van John Isner in de vijfde set, en gaat naar de finale! #Wimbledon pic.twitter.com/bKJPdNsPK1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 13 juli 2018

Op één na langste wedstrijd ooit op All England Club

Het is dan wel de langste halve finale ooit, de langste wedstrijd in Londen is het niét. Die staat overigens wél op naam van diezelfde Isner: die haalde het in 2010 in de eerste ronde van Nicolas Mahut op 22, 23 en 24 juni. In een wedstrijd die in totaal 11 uur en 5 minuten duurde. Het werd toen 70-68 in de vijfde set van de langste tenniswedstrijd die ooit gespeeld is.

Intussen doodde Djokovic de tijd… met knikkers

Iedereen op Wimbledon keek eigenlijk reikhalzend uit naar de halve finale tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Serviër Novak Djokovic. Maar alvorens die twee toppers het heilige gras mochten betreden, moesten ze wachten op Anderson en Isner. En wat deed ‘Djoko’ dan terwijl hij meer dan zes uur moest wachten in de kleedkamer? Knikkeren, zo blijkt...

De wedstrijd van Djokovic en Nadal gaat overigens vandaag sowieso door: het dak wordt gesloten en de lichten worden aangestoken, zodat ze tot middernacht kunnen spelen. Dan wordt Wimbledon sowieso gesloten.

