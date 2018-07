Hasselt wil winkels elke eerste zondag van de maand open: "Stad klaarmaken voor de toekomst"

Hasselt -

Als het van de stad afhangt, openen de winkels in Hasselt elke eerste zondag van de maand de deuren. Er is bij minister van Werkgelegenheid Kris Peeters (CD&V) een aanvraag ingediend voor ‘toeristische erkenning’. Met zo’n erkenning mogen in theorie de winkels elke zondag open gaan. “Maar dat is zeker niet het plan”, zegt schepen van Lokale Economie Tom Vandeput (CD&V). “Een zondag per maand volstaat, bijvoorbeeld de eerste, maar dan wel alle winkels tegelijk en in heel Hasselt. Als we de erkenning op zak hebben, gaan we meteen onze handelaars contacteren om een draagvlak te scheppen.”