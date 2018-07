Boerkini blijft verboden in Limburgse zwembaden: "We gaan het thema wel intern bespreken"

Hasselt -

Een Gentse rechtbank maakte eerder vandaag brandhout van het boerkiniverbod in twee Oost-Vlaamse zwembaden, lijken weinig Limburgse zwembaduitbaters geneigd om hun reglement halsoverkop aan te passen. “Ook bij ons is de boerkini verboden, maar we gaan het thema eerst intern bespreken en kijken of we al dan niet iets aan ons reglement moeten veranderen”, klinkt bij verschillende zwembaden in onze provincie.