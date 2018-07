Dankzij Houthalenaar (20) kan België WK voetbal nog winnen (op de PlayStation)

Houthalen-Helchteren -

Nu de Rode Duivels de wereldtitel dan toch niet zullen meenemen uit Rusland, komt de druk op de schouders van Stefano Pinna (20) uit Houthalen-Oost terecht. Hij kon zich als enige Belg kwalificeren voor de wereldfinale van voetbalgame FIFA 18 begin augustus in Londen. Op het spel staan uiteraard de wereldtitel en eeuwige roem, maar wie het best kan voetballen op de PlayStation krijgt ook 250.000 euro. “Die hoofdprijs is natuurlijk niet niks, maar ook de eer om wereldkampioen te worden, is een goede motivatie.”