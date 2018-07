Jonathan Sacoor snelt op WK atletiek voor beloften naar goud op 400m met nieuw Belgisch record

Jonathan Sacoor heeft zich op het WK atletiek U20 in het Finse Tampere tot wereldkampioen op de 400 meter gekroond. Hij stelde zijn eigen Belgisch record U20 bij van 45.72 naar 45.03. Nooit eerder werd een Belg wereldkampioen bij de U20.

Donderdag stelde Sacoor in de halve finales al het 45 jaar oude Belgisch record bij richting 45.72. Vrijdag ging het op een nochtans natte piste nog een stuk harder. De Jamaicanen gingen harder van start, maar Sacoor deelde zijn wedstrijd fantastisch in. Met een onwaarschijnlijke laatste rechte lijn zette hij de Jamaicaanse topfavoriet Christopher Taylor nog op 35 honderdsten. Ook het brons ging naar Jamaica: Chantz Sawyers klokte 45.89.

Nooit eerder won een mannelijke Belgische atleet een medaille op het WK U20. De beste prestatie stond tot nu toe op naam van Jonathan Borlée, die in 2006 vierde werd op de 400 meter. Bij de meisjes staat de beste Belgische prestatie op naam van Ann Maenhout, die in 1988 zilver won op de 400 meter horden.

Sacoor strandde in Tampere op amper twee honderdsten van het Europees record U20 van de Duitser Thomas Schönlebe. Op de Belgische ranking aller tijden bij de senioren, de grote jongens, schoof Sacoor vrijdag voorbij Fons Brijdenbach, Dylan Borlée en Julien Watrin naar de vierde plaats. Hij benaderde het persoonlijk record van Cédric Van Branteghem tot op één honderdste.

"Hopelijk is België trots"

"Ongelofelijk. Dit voelt zo goed. Wat een belevenis", reageerde een dolgelukkige Sacoor na afloop bij Belga. In de laatste 100 meter rukte de atleet uit Beersel nog op van plek drie naar één. "Waar ik die kracht in de laatste rechte lijn vandaan haalde? Als ik dat eens wist. Ik kan me de helft van mijn race niet eens herinneren. Toen de finish dichterbij kwam, begon ik te dromen van wat er mogelijk was, en vergat ik alle pijn."

Met een smile tot over zijn oren. Zo liep Sacoor er na de wedstrijd bij. Hij stelde zijn eigen Belgisch record, dat amper één dag oud was, gevoelig bij van 45.72 naar 45.03. "Ik kan niet stoppen met lachen nu, ook al ben ik onwaarschijnlijk moe. Ik kan het maar niet geloven. Gisteren zei ik nog dat de Jamaicaan Taylor, die dit seizoen al onder de 45 seconden liep, onklopbaar was. Vandaag heb ik blijkbaar het tegendeel bewezen. Hopelijk is België trots nu. Ik zal in de 4x400 meter de komende dagen proberen om nog eens hetzelfde te geven."

Jacques Borlée: "Hij heeft alles van toekomstig groot kampioen"

Jacques Borlée kon vrijdag moeilijk anders dan een tevreden trainer zijn. Met zijn winnende 45.03 is Sacoor de snelste Belg dit jaar op de baanronde, en zelfs het nummer vier van Europa bij de grote jongens. Toch zal hij op het EK in Berlijn in augustus niet individueel van start gaan, bevestigde Jacques Borlée.

"Ik heb de wedstrijd beleefd zoals een gestresseerde trainer dat doet. Vol spanning", zei Jacques Borlée over de winnende race van Sacoor. "Hij heeft mijn raad perfect uitgevoerd. Ik had gezegd dat de Jamaicanen als gekken gingen starten, en zo geschiedde. Maar hij moest ook niet té traag starten, dat was een werkpunt voor hem. Gisteren in de halve finales maakte hij ook nog een technisch foutje in de bocht, maar in de finale liep hij de perfecte race. Dit is echt uitzonderlijk, en zelfs historisch."

Sacoor scherpte zijn Belgisch record U20 aan van 45.72 naar 45.03. Dan moet Borlée toch ook verrast geweest zijn? "Toch niet. Ik zie hem elke dag bezig op training, en ik heb zes maanden geleden al aan de sportief verantwoordelijke van de Vlaamse Atletiekliga voorspeld dat hij vandaag wereldkampioen zou worden. Hij heeft alles van een toekomstig groot kampioen."

Ook nu Sacoor vierde staat op de Europese jaarranglijst bij de grote jongens, blijft het plan intact om individueel niet deel te nemen aan het EK in Berlijn, van 7 tot 12 augustus. "Hij concentreert zich daar op de aflossing. Op het einde van het seizoen gaat hij vijftien keer de 400m gelopen hebben. Dat is meer dan genoeg. Je mag zo'n jong talent niet opbranden. We gaan nu samen bespreken of hij in de VS gaat studeren, bij de trainer die daar destijds ook Kevin en Jonathan Borlée begeleidde."