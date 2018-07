Genk / Lommel - De brandweer van Genk is vrijdag rond 13 uur opgeroepen voor een bosbrandje op de Muggenberg in Sledderlo. Een paar vierkante meter gras en struiken werd er vernield. Even voor 18 uur werd ook in Lommel een bermbrandje op Werkplaatsen gemeld. Het vuur was snel gedoofd. Ook daar is de schade miniem. (mm)