Limburg smaakt naar meer: Hippe smoothiebowl met tricolore bessen

Wat is er nog lekkerder dan een smoothie met vers fruit drinken? Hem oplepelen, samen met lekker verse frambozen en braambessen, natuurlijk. Dit supermakkelijke recept voor een hippe smoothiebowl is een ideaal tussendoortje of gezond dessert.i

Ingrediënten (voor 2 personen)

150 g aardbeien

een handvol gele en rode frambozen

een handvol braambessen

100 ml yoghurt

1 el honing

Bereiding

Was het fruit en snijd de blaadjes van de aardbeien. Pssst: lees hier hoe je die aardbeientopjes creatief opgebruikt!

Stop de aardbeien, yoghurt en honing in de blender en mix op maximumsnelheid tot je een gladde mix krijgt.

Giet de smoothie in mooie kommetjes en garneer met de frambozen, braambessen en eventueel een blaadje munt.

Tip: Experimenteer ook eens met ander fruit dat je nog in de koelkast hebt liggen: elke combinatie geeft een andere smaaksensatie. Heb je fruit dat al wat verlept of een beetje bruin begint te zien? In de blender proef je daar niets meer van!