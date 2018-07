Roberto Martinez: “Courtois zal ook morgen spelen. Ik wil continuïteit behouden in doel”

Voor wie er nog aan twijfelde: de Rode Duivels willen ook hun laatste wedstrijd in Rusland winnend afsluiten. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez gezegd op zijn laatste persconferentie op Russische bodem. “Ik wil de sterkst mogelijke ploeg op het veld brengen.”

Roberto Martinez wordt vandaag 45 jaar. In de groepsfase had hij verteld dat hij die verjaardag graag in Rusland zou vieren. Al had hij toen gehoopt dat hij dan een finale zou voorbereiden, geen troosting. Maar brons zou een mooi cadeau zijn. “Ik wil winnen. Je wil met een goed gevoel afsluiten, want de laatste wedstrijd is altijd degene die je het beste onthoudt. De fans verdienen het gevoel om winnaars te zijn. We willen met een positief gevoel naar huis.”

België speelt al voor de tweede keer dit toernooi tegen Engeland. “Er zijn geen geheimen over de tegenstander morgen. Wij weten hoe Engeland succesvol is geweest. Zij scoorden negen keer uit stilstaande fases. Daar zullen we mee om moeten gaan. We proberen geen doelpunt te slikken op die manier.”

Martinez wil zijn sterkste ploeg op het veld brengen. “We willen winnen. Daarom ga ik mijn sterkst mogelijke ploeg op het veld brengen. Maar misschien komen er wel enkele wissels. Het is onze zevende wedstrijd. Dan is er sprake van vermoeidheid. Dus misschien wissel ik een paar jongens.”

Maar doelman Thibaut Courtois zal blijven staan. “Ik wil continuïteit behouden in doel. Maar het niveau dat Courtois haalt, is ook te danken aan de prestaties van Simon Mignolet. Een doelman kan nu eenmaal geen vijf of tien minuten spelen. Thibaut is de eerste keus, maar we respecteren Simon als mens en als tweede doelman. Hij vult die rol enorm professioneel in.”

Kan Roberto Martinez garanderen dat hij bij zijn 47ste verjaardag - over twee jaar dus - nog steeds bondscoach van België? “Dat kan ik niet garanderen. Als ik twee keer op rij verlies willen jullie me misschien buiten (lacht). Zo gaat dat in het voetbal.”

Roberto Martinez ziet dat zijn spelers steeds meer de aandacht trekken van de topclubs. Eden Hazard wordt genoemd bij Barcelona en Real Madrid. “Eden is één van de meest complete spelers in het moderne voetbal. Eén tegen één zijn er weinig spelers sterker. Hij kan een verdediging ontmantelen met één actie. Maar hij heeft ook een goede persoonlijkheid en is een leider. Een teamplayer, met een winnaarsmentaliteit. Met de mentaliteit die hij nu heeft kan je echt een winnende ploeg rondom hem creëren. Hij kan elke topclub ter wereld iets bijdragen.”