Naakte vrachtwagenchauffeur richt ravage aan in Bierbeek: verschillende wagens en lijnbus geramd

Een vrachtwagenchauffeur heeft vrijdagnamiddag rond 17 uur een spoor van vernieling aangericht in Lovenjoel, een deelgemeente van Bierbeek. Hij ramde verschillende auto’s, een bestelwagen en een bus van De Lijn. Daarbij vielen meerdere gewonden. Volgens getuigen vluchtte de man daarna naakt weg.

De vrachtwagen kwam tot stilstand op het kruispunt van de Tiensesteenweg en de Pellenbergstraat in Bierbeek. Het gevaarte - een truck van de Jost Groep - had net daarvoor een ravage aangericht. Over een afstand zo’n 500 meter ramde de vrachtwagen verschillende voertuigen.

Foto: hsb

De schade was groot: twee voertuigen belandden in de gracht, een vrouw die in een derde auto zat liep lichte verwondingen op aan haar been. Vervolgens ramde de vrachtwagen een bestelwagen van De Watergroep en een bus van De Lijn. Vier passagiers van die bus liepen verwondingen op bij de crash. Hoe ze eraan toe zijn, is nog onduidelijk.

Foto: hsb

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Politie en ziekenwagens kwamen massaal ter plaatse om de gewonden te verzorgen en vaststellingen te doen. Een helikopter van de politie werd opgeroepen om sneller een overzicht te krijgen van het hele traject.

De Poolse chauffeur van de vrachtwagen probeerde na het ongeval te voet weg te vluchten. Volgens ooggetuigen was hij naakt. De man is intussen gevat door de politie.