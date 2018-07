Axel Witsel stelt fans van Rode Duivels gerust: “We willen echt derde worden”

Axel Witsel belooft dat de Rode Duivels zaterdag in de troostfinale van het WK voetbal tegen Engeland voluit zullen spelen voor het brons. “Het blijft een WK-wedstrijd, die we serieus gaan nemen, ook voor onze fans. We willen derde worden”, verklaarde de 29-jarige middenvelder.

België verloor dinsdag in Sint-Petersburg de halve finale van Frankrijk (1-0). Zaterdag wacht in dezelfde stad Engeland in de kleine finale. “Het klopt dat we liever niet wilden terugkeren naar hier (de finale vindt plaats in Moskou, nvdr.), maar we hebben nu een duidelijk doel. We willen die derde plaats grijpen en gaan met de nodige serieux voetballen. De nacht na de verloren halve finale was moeilijk, maar nadien konden we rekenen op de steun van onze familie. Dat deed deugd.”

Als Witsel minuten maakt tegen Engeland, evenaart hij Jan Ceulemans met 96 caps. Alleen Jan Vertonghen, met 107 caps op de teller, doet beter. “Dit WK is mijn beste herinnering met de nationale ploeg tot dusver”, gaf Witsel toe. “Ik denk dat ik nu ook mijn hoogste niveau bij België haal. Ik wil het toernooi echt afsluiten met die derde plaats. Of ik voor de finale tussen Frankrijk en Kroatië een favoriet heb? Het wordt een speciale en moeilijke wedstrijd. Ik denk uiteindelijk dat de Fransen het zullen halen.”