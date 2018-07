15-jarig meisje takelt twee 12-jarige jongens toe en is niet aan haar proefstuk toe

Beroering ten zuiden van de taalgrens: een 15-jarig meisje en een kompaan hebben twee 12-jarige jongens aangevallen en hebben geprobeerd hun gsm’s te stelen. Het incident deed zich voor in het Waals Embourg. Nu blijkt dat de gewelddadige tiener niet aan haar proefstuk is. In mei ging ze een andere tiener brutaal te lijf. Ze was nog maar pas vrij uit de jeugdgevangenis.

Op de eerste video, die in mei de ronde deed op sociale media, is te zien hoe het 15-jarige meisje en een kompaan een andere tiener zwaar te lijf gaan. Het slachtoffer ligt hulpeloos op de grond en vangt rake klappen op het hoofd, op haar rug en in haar buik. Gezien de brutaliteit van het geweld, moesten de daders van de jeugdrechter naar de jeugdgevangenis. Intussen is één van hen terug vrij, maar maandagnamiddag heeft ze opnieuw van zich laten horen. Kort na haar vrijlating heeft ze met een andere vriendin twee twaalfjarige jongens aangevallen.

“Ze hebben geprobeerd hun gsm te stelen, maar de slachtoffers zijn kunnen ontkomen”, aldus Catherine Collignon van het Luikse parket aan RTL. “We gaan uit van een poging tot gewelddadige diefstal of bedreigingen.”

Bij het verlaten van de jeugdgevangenis kreeg het meisje strenge voorwaarden opgelegd. Volgens La Meuse werd ze opgepakt en is ze terug naar de jeugdgevangenis gebracht.