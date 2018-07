Dilsen-Stokkem - Een bewoner die donderdagavond nog snel wat afval op het containerpark wilde storten, heeft een gasboete gekregen. De man bood zich aan op het moment dat het park in de Heulentakstraat in Dilsen aan het sluiten was. De ingang was al dicht. Hij nam daarom de uitgang om binnen te rijden en alsnog het afval te storten. Hij krijgt daarvoor geldboete. (mm)