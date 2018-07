Genk - De politie CARMA is een onderzoek gestart naar een brandstichting in de Spoorwegstraat in Winterslag. Vrijdag rond 3.15 uur brandde daar een Ford Fiesta volledig uit. De auto stond voor een garage op een servitudeweg achter een appartement. De garage liep door de vlammen ook zware schade op. Niemand raakte gewond. Sporen wijzen in de richting van brandstichting. Het parket werd op de hoogte gebracht. (mm)