Indrukwekkende Groenewegen overklast Gaviria en wint langste etappe in deze Tour met overmacht

After the Champs-Elysées last year, Groenewegen wins in Chartres! Après les Champs l'année dernière, Groenewegen s'impose à Chartres ! #TDF2018 pic.twitter.com/tNLwPvJn0E

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) heeft de zevende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Nederlander was na een lange maar saaie etappe in de massaspurt sneller dan Fernando Gaviria (Quick Step Floors) en groene trio Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Greg Van Avermaet (BMC) pakte onderweg bonificatieseconden en blijft leider.

Veel spektakel kregen we nog niet te zien in deze Ronde van Frankrijk en dan stond de langste etappe van de Tour op het programma. Het peloton kreeg maar liefst 231 hoofdzakelijk vlakke kilometers voor de kiezen, er viel onderweg welgeteld één schamel puntje voor het bergklassement te rapen.

Een ellenlange etappe, dat is spek voor de bek van vluchters. En wie vluchters zegt, zegt al snel Wanty-Groupe Gobert. De Belgische formatie heeft er handje van om steeds mee te zijn, en ook nu waren de eerste pogingen van de troepen van Hilaire van der Schueren. Yoan Offredo was de eerste, maar kreeg geen steun. Ploegmaat Thomas Degand waagde dan zijn kans, maar ook hij kreeg geen gezelschap mee. Degand zou even een minuutje voor het peloton uitrijden, maar liet zich snel weer inzakken.

De koers was 16 kilometer ver als er plots een grote groep versnelde, met daarbij vijf Belgen. Yves Lampaert (Quick-Step Floors), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale, Julien Vermote (Team Dimension Data), Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) en Edward Theuns (Team Sunweb) hadden zin in een avontuur, maar het peloton vertrouwde het zaakje niet en ook deze vluchtpoging draaide uit op een sisser. Het bleef even windstil, maar dan was daar opnieuw Offredo. De 31-jarige Fransman kreeg opnieuw niemand mee, maar trok nu wel door. In een mum van tijd reed hij een loof van om en bij de acht minuten bij elkaar, het grootste verschil in deze Tour tot dusver.

- 170 km

7'30"

The largest gap so far of Le Tour 2018!

Le plus gros écart de ce Tour 2018 !#TDF2018 pic.twitter.com/HFjNB1R9Ve — Le Tour de France (@LeTour) 13 juli 2018

Dat verschil achtten ze in het peloton wel voldoende en Thomas De Gendt (New Lotto-Soudal) bepaalde samen met Tim Declercq (Quick Step Floors) het tempo. Ondertussen toonde ploegleider Van der Schueren zich tevreden over de aanvalslust van zijn ploeg. “We willen de wedstrijd animeren. Het is niet normaal dat er maar 30 km/u gereden werd. We zijn hier in de Tour omdat we vorig jaar aanvallend reden. Het is onze plicht om zoveel mogelijk publiciteit mee te nemen.” Missie geslaagd dus. Vooraan in het peloton kwamen ook FDJ en LottoNL - Jumbo een handje toesteken, Jelle Vanendert had ondertussen ploegmaat De Gendt afgelost.

Mislukte coup van AG2R en Trek

Onder aanvoering van die ploegen liep de voorsprong van Offredo, die onderweg het enige puntje voor het bergklassement meegriste, terug tot onder de vijf minuten. Maar bij het ingaan van de laatste 100km gebeurde er plots vanalles in het peloton. AG2R en Trek-Segafredo hadden een plannetje en gingen plots sleuren aan het peloton, met Oliver Naesen en Jasper Stuyven als grote motor bij hun respectievelijke ploegen. De groep ging op een lint en scheurde zelfs in drie stukken. Grootste slachtoffer was Mark Cavendish, die in de laatste groep belandde. Ook Dan Martin zat niet in de voorste groep. Door de versnelling smolt de voorsprong van Offredo als sneeuw voor de zon. Op 100km van de meet had hij nog meer dan 3’, tien kilometer later was zijn verhaal over. De coup van Trek en AG2R leverde echter niets op, alles kwam terug bij elkaar.

De rust kwam terug, het sein voor Laurent Pichon (Team Fortuneo - Samsic) om eens aan te vallen. Ook gisteren was de 31-jarige Fransman mee in de vlucht en dat had hij duidelijk goed verteerd. Het peloton had er wel vertrouwen in en liet begaan. De maximum voorsprong van Pichon zou twee minuten bedragen. In het peloton was men dan vooral bezig met de tussensprint op 63km van de meet, Gaviria klopte daar Sagan en sloop zo een heel klein beetje dichter in het puntenklassement.

Relive the intermediate sprint. Gaviria took the 1st place of the bunch sprint.

Revivez le sprint intermédiaire où Gaviria a pris la première place du peloton.#TDF2018 pic.twitter.com/k2iucsxUJd — Le Tour de France (@LeTour) 13 juli 2018

Pichon zette zijn onderneming dapper verder, al was het onbegonnen zaak om iets meer dan publiciteit te rapen. De Fransman werd continu in het vizier gehouden, het waren de spurtersploegen die zouden beslissen hoe lang zijn onderneming zou duren.

Tot op 38 kilometer van de meet, zo zou blijken. De voorbije dagen klaagde Quick Step dat de andere sprintersploegen niet wilden meewerken, nu was iedereen bij de pinken. Dat had ook te maken met de spurt om bonificatieseconden Nonvilliers-Grandhoux. Een uitgelezen kans voor Greg Van Avermaet om zich wat steviger in het geel te nestelen. BMC piloteerde de leider in deze Tour perfect naar voren en Van Avermaet maakte het af, de drie seconden waren binnen.

3" for the Maillot Jaune @GregVanAvermaet!

3" pour le @MaillotjauneLCL Greg Van Avermaet ! #TDF2018 pic.twitter.com/lvcOHmRiuZ — Le Tour de France (@LeTour) 13 juli 2018

Met een rotvaart werd er vervolgens koers gezet richting Chartres. Een vluchter moest er vandaag niet meer worden opgeraapt, het werd één langgerekte voorbereiding van de aangekondigde spurt. De tenoren positioneerden zich, de knechten werkten zich te pletter. Elke ploeg probeerde zijn kopman het beste af te zetten, in tegenstelling tot de eerdere spurten leken Mark Cavendish en Dylan Groenewegen zich in de debatten te mengen. Renshaw mende het peloton richting de rode vod.

Mark Cavendish zou er echter niet aan te pas komen, mede doordat hij uit zijn pedaal leek te schieten op een cruciaal moment. Het was Quick Step dat uiteindelijk de perfecte lead-out voor elkaar kreeg. Gaviria kon het echter niet afronden, hij werd simpelweg overklast door Groenewegen. De Nederlander kende tot dusver een moeizame Tour, maar legde nu alle criticasters - letterlijk - het zwijgen op.

Foto: REUTERS

Foto: BELGA

- Uitslag -

1. Dylan Groenewegen (Team LottoNL - Jumbo)

2. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

3. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)

4. Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

5. Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits)

6. John Degenkolb (Trek - Segafredo)+

7. Daryl Impey (Mitchelton - Scott)+

8. André Greipel (Lotto - Soudal)+

9. Andrea Pasqualon (Wanty - Groupe Gobert)+

10. Mark Cavendish (Team Dimension Data)+

- Algemeen klassement -

1. Greg Van Avermaet (BMC Racing Team)

2. Geraint Thomas (Team Sky)+6”

3. Tejay van Garderen (BMC Racing Team)+8”

4. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors)+9”

5. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors)+15”