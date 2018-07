Acht neushoorns dood in Kenia na verhuis naar ander park

Acht zwarte neushoorns, een soort die met uitsterven bedreigd is, zijn gestorven nadat ze naar een ander natuurreservaat in het zuiden van Kenia waren overgebracht, zo heeft de Keniaanse regering vrijdag meegedeeld.

De minister van Toerisme en Fauna, Najib Balala, heeft de Keniaanse overheidsdienst voor wilde dieren KWS (Kenya Wildlife Service) gelast “het transport van de zwarte neushoorns meteen op te schorten, na de dood van acht” dieren, zo klinkt het in de mededeling. KWS weigerde commentaar te geven over de sterfgevallen.

De acht dieren maakten deel uit van een een groep van veertien zwarte neushoorns die in juni van de nationale parken van Nairobi en Nakuru naar het park van Tsavo-Est verhuisd werden. De verhuis van bedreigde diersoorten, die voor het transport verdoofd worden, houdt risico’s in, maar het gebeurt zelden dat dieren sterven tijdens dit soort van operaties. Tussen 2005 en 2017 werden 149 neushoorns op deze manier verhuisd in Kenia en volgens het ministerie van Toerisme stierven er slechts acht.

Het eerste onderzoek geeft aan dat de acht zwarte neushoorns mogelijk stierven aan een “zoutvergiftiging”, nadat ze in hun nieuwe habitat ander water hadden gedronken dan het water waaraan ze gewoon waren, aldus het ministerie.

Volgens de organisatie Save the Rhinos blijven er minder dan 5.500 zwarte neushoorns over in de wereld, die allemaal in Afrika leven. De natuurbehoudsorganisatie WWF schat dat Kenia er 750 heeft.