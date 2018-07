McDonald’s geeft Rode Duivels dit weekend eigen ‘Ereburgers’

Morgen spelen de Rode Duivels hun laatste wedstrijd van het WK in Rusland en zondag zullen ze op de Grote Markt in Brussel feestelijk gehuldigd worden. Ook McDonald’s wil dit weekend zijn steentje bijdragen en eert de Rode Duivels met eigen hamburgers.

De hamburgerketen heeft de 23 spelers én hun coach officieel benoemd tot ‘Ereburgers’. De bestaande hamburgers krijgen dit weekend dus een nieuwe, duivelse naam. Zo bestel je eens geen Big Mac, maar een Big Rom, de bijnaam van Romelu Lukaku.

De Royal Crispy Bacon is nu de Royal Crispy Kompany, de Generous Jack wordt de Generous Jan (Vertonghen), er is de McCarrasco, de Dries Red Devil, de Hungry Hazard en ga zo maar door. “Ons nationaal elftal is één van de beste ploegen van de wereld, en daar moeten we trots op zijn. Als officiële sponsor willen we dit moment niet zomaar laten passeren”, vertelt Kristel Muls, woordvoerder McDonald’s België. “En uiteraard ontvangen we Romelu Lukaku, net als alle andere Rode Duivels, met open armen als ze hun eigen burger komen scoren.”

De Ereburgers zijn het hele weekend beschikbaar in alle McDonald’s restaurants in België.