Gluren bij BV's: Lesley-Ann Poppe poseert in bikini "met blubberbuikje en al"

Het is warm weer en ook bekend Vlaanderen zweet. Dat vraagt om vakantiekiekjes in bloot bovenlijf of in bikini. Maar deze zomer krijgen sommigen ook te maken met een zwaar afscheid. Een overzicht van de belevenissen die BV's delen via Instagram.

Het was vrijdag een zwarte dag voor presentatrice Geena Lisa. Haar hond overleed. "Slaap zacht lieve Dolce. Meer dan 15 mooie jaren heb je gekregen, geniet nu maar van je eeuwige rust", staat er bij een foto van de labrador.



Ex-atlete en ontwerpster Elodie Ouedraogo heeft dan weer iets te vieren met haar Jeroom. Hun zoontje Remus was jarig. "Al drie jaar en je bent ons nog steeds niet beu. Gelukkige verjaardag Remus, we zien je graag", staat er.





BV-kapper Jochen Vanhoudt heeft een nieuw kapsalon en onder meer Valerie De Booser kwam al langs om een froufrou te laten knippen. "Heel mooi! Al ben ik de mijne weer aan het laten groeien, hihi", reageert Josje Huisman.



Presentator Gert Verhulst is op vakantie op Ibiza en geniet er van het goede leven. Hij is zelfs een beetje zwaarder van geworden. Zo lijkt het althans op een bewerkt vakantiekiekje. "Wat vermagerd? Goed bezig", grapt Jani Kazaltzis. Ellemieke Vermolen is dan weer vol lof over zijn "mooie benen".

Na 1 week Ibiza...???? Een bericht dat is gedeeld door @ gertverhulst op 13 Jul 2018 om 2:39 (PDT)



Die laatste geniet ook van vakantie op het Spaanse eiland in een azuurblauwe bikini. "Island life is the best life", staat er.



De aanhoudende warme temperaturen in ons land leveren foto's van BV's in bikini's op. Onder hen ook Lesley-Ann Poppe, die genoegen neemt met haar "blubberbuikje".



Acteur Louis Talpe nodigt iedereen uit voor een picknick. Aan de kant van het water. In bloot bovenlijf.



En tijd op vakantie, dat vraagt om een selfie met het hele gezin volgens presentatrice Katja Retsin. "Gewoon om iedereen thuis te laten weten dat we misschien wel hier blijven", zegt ze al lachend van op, jawel, Ibiza.



Ook Eva Deroo is met Studio Brussel op Ibiza en kwam er topmodel Doutzen Kroes tegen, wat resulteerde in een selfie. "Strike a pose", schreef ze erbij.



Voor acteur Kurt Rogiers is een moeilijke periode aangebroken in de vakantie: zijn twee dochters vertrekken op kamp. "Het is weer zover, daar gaan ze en zoveel schoonheid...", schrijft hij bij een foto van het afscheid. Voor de gelegenheid toont hij ook een foto van zichzelf op kamp in 1980.