Deze programma’s mag u niet missen op zondag 15 juli

De Rode Duivels worden vandaag gehuldigd door vorst en vaderland, daarna spelen Frankrijk en Kroatië de finale van het WK. Voor muziekliefhebbers is er een documentaire over de beginjaren van The Beatles en voor wie van goeie Vlaamse komedie houdt, zet Barbara Sarafian haar beste beentje voor in ‘Aanrijding In Moscou’.