Dit is de celebritychef van Ibiza - en hij maakt zijn favoriete taco's

Chef Sofie Dumont heeft maar twee dingen nodig voor een perfecte zomer: een vakantie op Ibiza en een barbecue. Die deelt ze graag met haar gasten in de reeks 'Happy Moments in Ibiza'. In de eerste aflevering maakt ze taco's met Sid Shanti, een chef die naar Ibiza kwam om te dj-en maar er ondertussen kookte voor beroemdheden als Jamie Oliver, Puff Daddy en Brian Ferry.

Ingrediënten (voor tien personen - ongeveer 30 taco's)

Entrana (kraaibiefstuk) marinade

Marinade :

250 ml Sojasaus

250 ml Zonnebloemolie

2 el gedroogde oregano

75 g tomatenconcentraat

2 tl zwarte peper

2 kg opgekuiste kraaibiefstuk

Guacamole

3 avocado’s

sap van 1 limoen

zeste van 1 limoen

2 el groene salsa (lava verde ) of groene tabasco

2 el olijfolie

peper en zout

Pico de gallo

6 tomaten

3 jalapeno’s

1 rode ui

2 limoenen

1 citroen

handvol peterselie

3 teentjes look

1 gele paprika

5 el olijfolie

100 ml azijn

sap van 1 limoen of citroen

gepekelde ui :

1 rode ui

150 ml wijn azijn

1 el suiker

Bereidingswijze

Entrana

Maak een marinade van sojasaus, zonnebloemolie, gedroogde oregano, tomatenconcentraat en zwarte peper. Leg het vlees in de marinade en laat minstens 8 uren marineren.

Dep het vlees wat af

Bak het vlees 4 minuten aan elke kant. Snijd het vlees in fijne reepjes.

Taco’s

Steek kleine rondjes uit de tortilla’s en plooi ze dubbel op een omgekeerde muffinbakvorm, zo kunnen de tortilla’s mooi in tacovorm bakken.

Bak in voorverwarmde oven op 170 °C, ongeveer 10 minuten. (Bedoeling is dat ze licht krokant zijn zodat de tacovorm behouden blijft).

Guacamole

Snijd de avocado middendoor en haal de pit eruit. Snijd met een mesje blokjes uit de avocado. Doe de blokjes in een diep bord en plet ze met een vork. Voeg de overige ingrediënten voor de guacamole aan de avocado toe meng goed. Zet aan de kant.

Pico de gallo

Snijd de tomaten en paprika in blokjes, snijd de rode ui, look en jalapeno en peterselie fijn. Meng alles onder elkaar in een kom. Voeg olijfolie, azijn en limoensap toe

Gepekelde ui

Snij de ui fijn en meng met suiker en azijn

Laat min 10 min pekelen alvorens te gebruiken

Afwerking

Vul de taco’s met guacamole, stukjes entrana pico de gallo en gepekelde ui

