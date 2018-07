Engelsen hebben nog niets gepland maar hopen op “spontane” actie: “Thuiskomst met 300.000 fans zou mooi zijn”

In tegenstelling tot in België, wordt er zondag in Engeland niets georganiseerd bij de terugkomst van The Three Lions van het WK in Rusland.

De Engelse Voetbalbond FA en bondscoach Gareth Southgate beslisten in onderling overleg om de terugkomst bescheiden te houden, ondanks het beste WK-resultaat van de Engelsen in 28 jaar. Op het WK van 1990 in Italië verloren ze de kleine finale met 2-1 van het thuisland. Bij winst tegen de Rode Duivels doen ze dus zelfs beter.

Bij de terugkeer na dat WK kwamen er 300.000 fans de straat op in Londen. “Dat zou mooi zijn, maar het zal dus niet gebeuren”, vertelde Manchester City-middenvelder Fabian Delph vrijdag aan de pers. Delph keerde na de groepsfase vijf dagen terug naar Engeland om de geboorte van zijn dochter bij te wonen. “Daardoor kon ik er ook de sfeer opsnuiven. De steun van de fans was geweldig. Hopelijk kunnen we het volgende toernooi nog een stap verder gaan en dan kan er wel gevierd worden. Voor mezelf was dit toernooi alvast een fantastische ervaring. Ik heb ervan genoten.”

In België zal het WK van de Rode Duivels wel gevierd worden. Ze worden zondag om 12.30 uur op het kasteel van Laken ontvangen door koning Filip. Omstreeks 14 uur stappen Eden Hazard en co. op een open bus, die hen naar de Grote Markt zal brengen. Daar zullen ze rond 15 uur op het balkon van het stadhuis verschijnen. Tegen 16.30 uur is het vertrek van de Rode Duivels voorzien. Om 17 uur eindigen de activiteiten. In totaal worden er 9.000 supporters toegelaten op de Grote Markt.

Het zullen historische beelden worden, voetbalfans herinneren zich nog wel de vreugdetaferelen op een overvolle Brusselse Grote Markt van 32 jaar geleden, toen de generatie van 1986 met een vierde plaats was teruggekeerd uit Mexico. Mits winst tegen Engeland kunnen de Rode Duivels zelfs beter doen.