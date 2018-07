Intussen in Oostenrijk: broer van Nibali breekt de ban en boekt allereerste profzege

Antonio Nibali (Bahrain-Merida), de 25-jarige broer van Vincenzo, mocht vrijdag voor het eerst in zijn profcarrière juichen. De Italiaan won de voorlaatste etappe van de Ronde van Oostenrijk. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) staat op een dag van eindwinst.

Tijdens de voorlaatste etappe kregen de renners in Oostenrijk 129 kilometer en vijf beklimmingen van de Sonntagberg (2e categorie) voorgeschoteld. Al vroeg in de etappe ontstond veel hectiek: een vlucht van dertien renners, een valpartij voor Hermann Pernsteiner, de tweede in het klassement, en opgaves van toonaangevende figuren als Mark Padun en Stephen Cummings.

Daags na zijn monstervlucht liet Matej Mohoric opnieuw de rest van de vluchters in de steek, maar op de laatste beklimming van de Sonntagberg werd de Sloveen opgepeuzeld door een groepje met zijn ploegmaat Antonio Nibali. Die hield in de slotkilometers de Oost-Europeanen Pawel Cieslik en Artem Nych af. Nibali, die dit jaar amper aan de zijde van zijn veel bekendere broer koerste, werd in de vijfde etappe in Oostenrijk ook al vierde.

In het peloton moest leider Hermans nog een aanval afslaan van Dario Cataldo, de derde in het klassement. Maar die kon maar enkele seconden afknabbelen van de voorsprong van de Limburger, die zaterdag enkel nog de relatief vlakke slotrit tussen Scheibbs en Wels moet zien te overleven.