Hip in beautyland: 'me-time' met een maskertje. Maar halen ze echt iets uit?

’s Avonds in de zetel of in een warm bad duiken met een leuke film, een drankje en je favoriete masker op je snoet: als we Instagram mogen geloven, is het een hippe manier om me-time door te brengen. Van een hydraterend tot een verjongend effect: de cosmeticawereld heeft een breed aanbod. Maar kunnen de velletjes echt een duidelijk verschil teweegbrengen? Dermatoloog Thomas Maselis legt het uit.

Onder de maskers is er heel wat keuze. Simpel ingedeeld heb je de klassieke maskers, die je er nadien af moet wassen, en de nieuwe generatie sheet masks. “Het idee achter de klassieke varianten zoals het gipsmasker is om vocht uit de huid te trekken. Daardoor kunnen de poriën zich sluiten. Vandaag waait de trend van de sheet masks over vanuit het Oosten, waar mensen niet drie maar tien stappen hanteren om hun huid te verzorgen”n zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Goed om op voorhand te weten: Aziatische mannen en vrouwen hebben van nature een andere huid dan wij, zo krijgen ze pas veel later rimpels. Een masker zal je dus niet dezelfde aspecten van een Aziatische huid bieden.”

Van links naar rechts: modellen Chrissy Teigen, Bella Hadid en een zieke Kendall Jenner

Voor je naar de winkel gaat om een maskertje, is het volgens Maselis ook belangrijk om je huidtype te kennen. “Mensen met een droge, gevoelige huid zijn minder gebaat met klassieke maskers op poederbasis omdat die de kans op irritaties doen stijgen. Ze zijn beter af met een crèmemasker. Meestal zijn dit elastische vliesjes die je na enkele minuten inwerktijd van je gezicht kunt trekken.”

Wellness in eigen zetel

Wat doen deze vliesjes nu precies? “Als je het masker eraf haalt, komen de dode cellen, talg en andere vieze stofjes makkelijk mee. Je krijgt een fris en schoon gevoel. De maskers zijn perfect geschikt voor een wellnessbeleving bij je thuis, maar je zal erna geen tien jaar jonger uitzien. De meeste maskers zijn eigenlijk gewone verzorgingsproducten in een andere vorm. De producten zijn iets geconcentreerder, maar blijven tegelijk korter op je gezicht. Naast een korte opkikker zal je niet veel effect merken. Als je een normale huid hebt, kun je dus ook niet veel verkeerd doen.”

Starskin - Hydraterend masker - 9,90 euro / Annayake - hydraterend masker met rijstextract - 9,90 euro via / Collegeenmasker - Timeless Truth - 9,90 euro (eerste drie via Planet Parfum) / Doctor Babor - Lifting Cellular, silver foil face mask met serums - 69 euro / vijf cellulosemaskers - 111skin - 120 euro via Netaporter.com / vier diep hydraterend maskers - Verso skincare - 82 euro via Fin du Jour

Maskers met mate

De huidspecialist voegt eraan toe dat maskers problemen zoals acne niet zal oplossen. Hij raadt mensen die last ondervinden van puistjes af om rijke producten zoals een crèmemasker te gebruiken. “De kans bestaat dat je de huid, die van nature al iets vettiger is, te veel gaat hydrateren. De acne gaat dan als het ware zwellen en over drie maanden krijg je meer last. Een masker op poederbasis is dan een betere keuze, of je huid gewoon zo veel mogelijk met rust laten”, klinkt het. Extra tips: in de zomer is onze opperhuid dikker door het zonlicht. De lucht is ook vochtiger, waardoor onze huid vanzelf al beter gehydrateerd is. In de winter is het kouder en is de lucht droger. Dan kan een crèmemasker extra hydrateren. Welk masker ook bij je huid past: beperk het gebruik tot maximum twee keer per week. Zo de je geen afbreuk aan de natuurlijke balans van je huid.