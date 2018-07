Met deze 3 zomerbroeken lijk je groter

Enkele optische centimeters faken? Gelukkig hoef je niet standaard naar een paar high heels te grijpen. Met deze zomerbroeken lijk je groter!

Broeken met hoge taille

Je benen optisch verlengen? Kies voor een broek met hoge taille. Hoe hoger je tailler, hoe korter je bovenlichaam wordt en hoe langer je benen lijken! Tip: kies voor een model met iets uitlopende pijpen om er slanker uit te zien.

Verticale streepjes

Streepjes, ze blijven favoriet in de kleerkast van elke vrouw. Bij verticale strepen kijk je van boven naar onder en, je kunt het al raden, lijken je benen dus een stuk langer. Hallo verlengend effect!

Flared jeans

Denim in de zomer? Why not! Vooral een exemplaar met een iets lichtere wassing en brede pijpen is 100% summer-proof. Geen wonder dat elk paar benen zo lang leek in de 70’s.