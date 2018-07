Kortrijk haalt met Iraanse verdediger tweede aanwinst binnen

Kortrijk - KV Kortrijk heeft zich vrijdag versterkt met de 21-jarige verdediger Mohammad Naderi. De Iraniër komt over van het plaatselijke Tractor Sazi FC en tekende in het Guldensporenstadion een overeenkomst voor vier seizoenen. Naderi sluit vrijdag al meteen aan bij de trainingen, nadat hij donderdag zijn medische testen had doorstaan.

Naderi was het voorbije seizoen één van de revelaties in de Iraanse hoogste klasse. De snelle en krachtige linkerflankverdediger, die ook uit de voeten kan als centrale verdediger of verdedigende middenvelder, schopte het tot de voorselectie van Iran voor de Wereldbeker, maar viel in laatste instantie af. Iran kon zich in Rusland net niet plaatsen voor de tweede ronde, na een zege tegen Marokko (1-0), een gelijkspel tegen Portugal (1-1) en een nederlaag tegen Spanje (1-0).

Voor Kortrijk is Naderi na aanvaller Ilombe Mboyo de tweede zomeraanwinst.

