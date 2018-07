Morgen spelen de Rode Duivels de troostfinale op het WK voetbal. Met de Engelsen als tegenstander is het zeker nog een mooie affiche. En België kon nooit eerder derde worden op een wereldkampioenschap. Toch blijft de vraag, liggen de Limburgse fans nog wakker van deze wedstrijd? Of is de ontgoocheling over de gemiste finale te groot?