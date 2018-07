Hier word je gegarandeerd blij van: politieteam danst op Bruno Mars

Agenten doen veel meer dan alleen de criminaliteit bestrijden, én ze hebben zelfs een lieve kant. Dat probeerde het politiekorps van het Amerikaanse Virginia duidelijk te maken met een geweldig filmpje op de beats van Bruno Mars’ ‘Uptown Funk’.

Het begon allemaal met de politieteam van Texas die een filmpje postte waarop iedereen danste op ‘Party in the USA’ van Miley Cyrus. Daarna daagden ze hun collega’s van Virginia uit om hetzelfde te doen. “Geen probleem”, dachten die laatste en ze maakten er meteen werk van.

“Met dit filmpje willen we ook aan de mensen laten zien dat we geen robots zijn”, aldus agent William. “Onze prioriteit zal altijd zijn om mensen te beschermen en kordaat op te treden wanneer de wet overtreden wordt, maar we hebben ook een menselijke kant.”

De agenten van Virginia hebben nu op hun beurt de collega’s uit het Britse Norfolk uitgedaagd om ook een filmpje te maken.