Anna Wintour drukt haar stempel op Vogue-sneakers

Wie dol is op sneakers kan binnenkort exemplaren kopen die goedgekeurd zijn door Anna Wintour. Vogue kondigt namelijk een samenwerking aan met Nike’s merk Jordan, die tot stand kwam met de hulp van de beroemde hoofdredactrice.

Anna Wintour en sneakers, het is niet meteen een combinatie die je verwacht. Maar de hoofdredactrice heeft wel degelijk een mening over sportief schoeisel. Die sijpelt door in twee nieuwe damesmodellen van Air Jordan met de stempel ‘AWOK’ erop. Die afkorting staat voor ‘Anna Wintour Okay’ en dient als het ware als een kwaliteitslabel van de iconische fashionista.

Foto: Nike

De zogenaamde AJI High Zip AWOK heeft enkele stijlvolle details, zoals een cirkelvormige metalen ritssluiting en een ‘Edited by Vogue’-tag. De sneakers zijn straks verkrijgbaar in rood en een gebroken witte tint. Ook de Air Jordan III SE werd in een Wintour-jasje gestoken. Dit model kreeg een laag zwarte glitters en een wit randje mee, een knipoog naar een van haar favoriete looks in een tweed Chanel-pakje met zonnebril.

Foto: Nike

De hoge sneakers zijn vanaf zaterdag 21 juli te koop in geselecteerde (online) winkels zoals Nordstrom en Nike. Vanaf 22 juli kan je ze bestellen via Nike’s snkrs-app. Voor de varianten met glitter is het wachten tot vrijdag 7 september, net voor de modeweek in New York. Let wel: de schoenen met een prijskaartje van 220 dollar (188 euro) zullen uitsluitend verkrijgbaar zijn in Noord-Amerika.