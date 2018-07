Besmette groenten maakten al negen dodelijke slachtoffers: aandeel van Belgisch bedrijf stilgelegd

De afgelopen drie jaar zijn in verschillende Europese landen negen doden gevallen door een besmetting met een listeriabacterie. Diezelfde stam van de bacterie werd ook aangetroffen in een Hongaarse fabriek van het Belgische groentebedrijf Greenyard, met hoofdkantoor in Sint-Katelijne-Waver. Naar alle waarschijnlijkheid is die fabriek de bron van de besmetting. Het bedrijf benadrukt dat dat niet per se betekent dat er ook een medische link is tussen de twee stammen.

Naast de negen doden werden ook 38 mensen ziek. De dodelijke slachtoffers vielen in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Er vielen nog geen slachtoffers in ons land.

Intussen is vermoedelijke bron van de listeriabesmetting gevonden in een Hongaarse fabriek. De experts zijn zeker dat die fabriek de enige bron is omdat alle gevonden bacteriën (in 2016, 2017, 2018) tot dezelfde stam behoren, ondanks de verschillende pogingen om de fabriek volledig te ontsmetten. Greenway benadrukt dat er niet automatische een medische link is. “Dat moet nog onderzocht worden”, zegt Dennis Duinslaeger van Greenyard.

Het bedrijf bekijkt nu wat de impact is voor de productie en de financiën, maar de focus ligt vooral op een “efficiënte en duidelijke terugroeping” want “voedselveiligheid is onze hoogste prioriteit”, aldus Duinslaeger.

Chronologie

Op 29 juni werd Greenyard door de Hongaarse autoriteiten op de hoogte gebracht van de besmetting in zijn fabriek. EFSA kwam dus op 3 juli met zijn communicatie, en op 4 juli lanceerde het bedrijf ook zelf een terugroepactie en werden ook andere voorzorgsmaatregelen genomen, zoals de productie in Hongarije stopzetten.

Intussen werd de Hongaarse fabriek gesloten voor onderzoek, indien nodig zal het EFSA andere vestigingen van Greenway sluiten. Door de aankondiging nam het aandeel van het bedrijf een stevige duik. Om 12.43 uur werd de handel in het aandeel stilgelegd. Het aandeel noteerde op het moment van de opschorting met een verlies van ruim 9,5 procent.

Welke producten worden teruggeroepen?

Van het merk Pinguin gaat het om de producten erwten extra fijn, erwten zeer fijn, erwten fijn, erwten middelfijn, gebroken bonen, erwten zeer fijn en jonge wortelen, 10 gemengde soepgroenten, minestrone, zomergroenten en fitmix. Van het merk D’Lis wordt de paëlla met zeevruchten en kip teruggeroepen. Bij het merk Delhaize gaat het om extra fijne erwten en jonge wortelen, en een groentemix voor tomatensoep. Daarnaast worden ook nog de nasi goreng en bami goreng van Everyday en de mix paysanne en bio erwten van Boni teruggeroepen.

Symptomen van besmetting

De mogelijke symptomen van besmetting door listeria zijn koorts en/of hoofdpijn. Deze symptomen kunnen leiden tot listeriose, een ernstige ziekte met een incubatietijd tot acht weken. Zwangere vrouwen moeten extra aandachtig zijn voor deze symptomen, net als mensen met een verminderde weerstand en ouderen. Wie de symptomen vertoont na het eten van het product, raadpleegt het best een huisarts.

Geen reden tot paniek, maar…

Nog volgens EFSA is het risico voor de bevolking verkleind door de terugroepacties, maar het wijst erop dat er nog steeds gevaar dreigt. “Nieuwe gevallen kunnen nog steeds ontstaan door de lange incubatietijd, die tot 70 dagen kan duren.” Bovendien zijn diepvriesproducten lang houdbaar. Daardoor stijgt de kans dat mensen achteloos besmette producten bewaren in hun diepvriezer.

Voeding waarin de listeriabacterie zit kan mensen ziek maken. Symptomen zijn hoofdpijn en koorts. De bacterie kan ook de ernstige ziekte listeriose veroorzaken. De bacterie wordt gedood als je het product gedurende minimaal 2 minuten verhit tot 70 graden.