Evenaar gunt jou je momentje van rust!

Win dankzij Evenaar jouw eigen moment van rust! Evenaar en TUI sturen twee personen zeven dagen lang naar de zon in Mallorca. Speel mee en maak kans op een reis naar Mallorca geschonken door TUI met verblijf in hotel Pabisa Bali**** in halfpension, 7 nachten, met 2 personen, vluchten heen en terug met TUI fly vanuit Brussels Airport, transfers tussen hotel en luchthaven, 1 koffer (20 kg) per persoon en alle taksen inbegrepen.

Nood aan wat zon?

Speel mee en maak kans op een reis naar Mallorca geschonken door TUI met verblijf in hotel Pabisa Bali**** in halfpension, 7 nachten, met 2 personen, vluchten heen en terug met TUI fly vanuit Brussels Airport, transfers tussen hotel en luchthaven, 1 koffer (20 kg) per persoon en alle taksen inbegrepen.

Surf nu naar de vernieuwde website en doe mee!