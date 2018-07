Niemand wil nog lingerie van Victoria’s Secret, zelfs niet in de uitverkoop

Het gaat van kwaad naar erger met de verkoopcijfers van het Amerikaanse lingerielabel Victoria’s Secret. Dat melden de Amerikaanse media, waaronder modesites Women’s Wear Daily (WWD) en The Business of Fashion (BoF).

Het overkoepelende bedrijf van Victoria’s Secret, L Brands Inc., noteerde in juni een onverwachte daling (1 procent) van de verkoopcijfers. En dat ondanks de traditionele halfjaarlijkse uitverkoop in juni. Anno 2018 lijken de gloriedagen van het ooit zo populaire lingeriemerk met poulains Alessandra Ambrosio en Adriana Lima voorbij.

Meer korting

“Minder klanten bezochten winkels tijdens de halfjaarlijkse verkoop, waardoor het bedrijf gedwongen werd de periode met ongeveer twee weken te verlengen en de reeds verlaagde prijzen nog meer te verlagen. Die acties waren bedoeld om de verkoop te stimuleren en de inventaris op te helderen. Als gevolg hiervan daalden de handelsmarges aanzienlijk in vergelijking met vorig jaar”, zegt Amie Preston, specialiste inzake investeringen bij L Brands Inc. Het resultaat: afgelopen donderdag maakten cijfers pijnlijk duidelijk dat de aandelen van het bedrijf met 12,1 procent zijn gedaald.

Game over

Voor analist Randy Konik bij de Amerikaanse bank Jefferies is het duidelijk. “Het is game over voor Victoria’s Secret. Consumenten gaan ergens anders naartoe”, zegt hij in een reactie aan The Business of Fashion. “Het merk blijft maar worstelen met de grote concurrentie in de lingeriewereld. Er is weinig waarde over in Victoria's Secret en Pink (het zustermerk dat focust op tieners, red.).

Volgens Konik zijn sommige waarnemers van mening dat dit label nadruk legt op graatmagere supermodellen om producten te promoten en dat het niet tegemoet komt aan de vraag naar verschillende soorten ondergoed. Hij voegt eraan toe dat sexy uit is en dames vooral zoeken naar comfort wat betreft lingerie.

Sexy is uit

Het is niet de eerste keer dat slechte cijfers bij het merk in het nieuws komen. In maart van dit jaar raakte bekend dat de aandelen in moederbedrijf L Brands 38 procent minder waard waren in vergelijking met 2017. Ook het Britse label Agent Provocateur zit in dezelfde neerwaartse spiraal. De Britse lingerieontwerpster Aliza Reger reageerde naar aanleiding van deze verschuiving in een interview met The Daily Mail. “Vandaag weten vrouwen dat ze hun borsten niet onder hun kin hoeven te houden om vooruit te komen in het leven. Ze hebben andere manieren gevonden om assertief te zijn” verklaarde ze toen.

