Vijf dagen, vijf locaties: op korte roadtrip door Groot-Brittannië

Niet veel tijd, maar wel zin in een korte, goed gevulde roadtrip om Groot-Brittannië beter te leren kennen? Onze redactrice Hanne Vandenweghe reed vijf dagen links langs iconen zoals Stonehenge en de kathedraal van Canterbury en hield onder meer halt in Londen en het diverse Wales.

Stonehenge

Had je vroeger ook het landschap van Stonehenge als Windows-achtergrond ingesteld? Op een dikke twee uur rijden vanaf Folkestone (we reisden via de Eurotunnel, red.) sta je er echt naast. Vanaf de snelweg zie je het megalithisch monument uit de Jonge Steentijd al vrij goed en valt het meteen op dat het minder groots is dan je misschien dacht. Via een lange omweg kom je op de bezoekersparking terecht en kun je met een shuttlebus tot aan de historische trekpleister. Te voet is ook mogelijk, maar dan ben je enkele uren kwijt. Tussen de fotogenieke stenen lopen is verboden, in de cirkel errond lopen mag wél en brengt je vooral op het einde dicht bij de stenen.

Foto: vwh

Tips: boek je tickets(ze zijn aan de dure kant) op voorhand om lange wachtrijen aan de kassa te vermijden en neem je tijd om de bordjes bij het monument te lezen. Ook al is Stonehenge relatief klein, het blijft onvoorstelbaar hoe dit bouwwerk zo’n 3.000 jaar voor Christus tot stand kwam en toen al een trekpleister was.

Bath

Romantische zieltjes kunnen hun hart ophalen in Bath, stad aan rivier de Avon die sinds 1987 op de Werelderfgoedlijst van Unesco prijkt. Historische bouwwerken langs parken en het heldere water vragen zowaar om even op een bankje te gaan zitten en gewoon te genieten. In deze stad, na Londen de drukst bezochte in het Verenigd Koninkrijk, kun je ook een goed bewaarde Romeins bad gaan bezichtigen. Of kuier rond in de gezellige straatjes en installeer je in een van de vele pubs.

Foto: vwh

Tips: het park naast de Avon is niet vrij toegankelijk, maar voor twee pond mag je erin. Daarom zijn een paar losse ponden in je portefeuille zeker handig. Logeer in Ivy Cottage, op tien minuten van de stad. Dit is een typische cottage waar je ’s morgens een traditioneel Engels ontbijt met alles erop en eraan krijgt. En dat terwijl je de schapen van de vriendelijke uitbaters hoort blaten en vogeltjes fluiten.

Snowdonia

Toegegeven: vier uur rijden is lang, maar de weg naar het nationale park Snowdonia in Noord-Wales is prachtig. Via steile kronkelende baantjes (hoop op geen tegenliggers) bereik je het heel diverse gebied, dat zowel wordt gekenmerkt door ruwe bergen, dichte bossen, watervallen en meertjes. Weinig tijd in Wales, trek dan zeker naar de feeërieke watervallen Swallow Falls (toegankelijk voor 1,5 pond). Rijd vervolgens door naar Lake Ogwen in de gelijknamige Ogwen-valei waar je gratis je tentje kunt opslaan om er de nacht door te brengen. Op een twintigtal minuten rijden vanuit Llanrwst, vlakbij de watervallen, bereik je Conwy. Hier kun je een middeleeuws kasteel bezoeken en snuif je de sfeer aan een stukje Welshe kust op.

Foto: vwh

Tips: als je wat tijd extra hebt, kun je via de Cotswolds-streek doorrijden naar Wales en genieten van de prachtig glooiende landschappen en charmante huisjes. Bezoek in Conwy ook het kleinste huisje van Groot-Brittannië. Neem je tijd om Snowdonia te ontdekken, het park is enorm.

Londen

Genoeg in de vrije natuur rondgelopen? Dan biedt miljoenenstad Londen, op zo’n vier uur rijden richting kanaal, een welkome afwisseling. Zoals altijd is er van alles te doen in de Britse metropool. In juli kun je bijvoorbeeld in een volledig verkeersvrije Regent Street rondwandelen. Leuk, want in deze winkelstraat is er anders altijd erg druk verkeer. In het kader van Summer Streets worden op de weg allerlei eetstandjes geplaatst. Je kunt er naar miniconcerten gaan kijken en er wordt ook aan kinderanimatie gedacht. Elke zondag, nog tot 22 juli. Voor snelle beslissers die fan zijn van Paul Simon: op zondag 15 juli komt de man optreden in het beroemde Hyde Park. Eerder tijdens dit festival vierde The Cure hun veertigste verjaardag op de planken.

Foto: vwh

Tips: geniet van een mooie zomeravond langs de Theems. Langs de rivier zijn verschillende pop-ups te vinden waar je gezellig kunt vertoeven met zicht op monumenten in de hoofdstad, zoals de London Eye. Daar kun je zelfs tot 30 september het gevarieerde zomerfestival ‘Underbelly’ bijwonen. Of ga chillen in een strandstoel in een van de vele, mooi groene parken die Londen rijk is. Voor fans van het koningshuis: Buckingham Palace opent de deuren s’ zomers om een kijkje te gaan nemen. Liefhebbers van M&M’s: een bezoek aan de M&M’s World-winkel in Swiss Ct, verspreid over vier verdiepingen, is een must.

Canterbury

De kathedraal van de stad is de beroemdste van Engeland en staat in het midden van de belangstelling. Letterlijk, want het stadsleven speelt zich af in de omliggende straten. Hier vind je veel gezellige pubs en winkeltjes. Alle punten voor het aanbod in de twee vintage shops rechtover elkaar in High Street. Iets meer aan de rand van de stadskern kun je shoppen in grotere ketens die we in België niet hebben. Denk aan Dorothy Perkins en Topshop. Pluspunt: Canterbury is een mooie eerste of laatste stop van je roadtrip. Van hieruit is het amper een half uur rijden tot in Folkestone, waar de treinen vertrekken.

Foto: Shutterstock / vwh

Tips: hang even over de brugjes en bewonder het heldere water in rivier de Stour. Af en toe zie je hier zelfs een paling zwemmen. Extra ambiance nodig in een pub? In Thomas Beckett (Best Lane) wordt er om de andere maandag een quiz georganiseerd. Meedoen mag. Overnacht in The Oakside Lodge op tien minuten rijden van het centrum. Hier slaap je in een luxueuze boshut tussen de eeuwenoude eiken en schattige varkentjes van de sympathieke eigenaar.