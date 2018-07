Twee inbrekers in cel na achtervolging

Hasselt - Twee mannen zitten in de gevangenis van Hasselt opgesloten nadat ze met een derde kompaan woensdag door de politie in de boeien werden geslagen. Een patrouille van de politie LRH merkte het verdachte voertuig woensdagochtend in de Fonteinstraat op. De chauffeur reed snel weg om zo een controle te vermijden. De auto werd achtervolgd en ter hoogte van de Hendrik Van Veldekesingel aan de kant gezet. De drie inzittenden bleken allerlei inbrekersmateriaal bij te hebben. In de auto lag ook nog de buit van twee inbraken in kantines eerder die nacht. Het trio werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Ze komen in aanmerking voor verschillende inbraken in de politiezone. Twee van de drie verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Een derde mocht beschikken. Het onderzoek wordt nog voortgezet. (mm)