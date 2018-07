Zwembaden mogen boerkini niet verbieden: “Verbod is pure discriminatie”

De Gentse rechtbank van eerste aanleg maakte brandhout van het boerkini-verbod in twee zwembadcomplexen in Gent. De twee moslima’s die de zaak voor de rechter brachten, halen hun slag thuis: zwemmen in boerkini verbieden ‘vanwege de hygiëne’ of ‘om veiligheidsredenen’ is niet gerechtvaardigd. “Een verbod is pure discriminatie.”