Gedaan met sexy close-ups tijdens voetbalwedstrijden: “Seksisme is groter probleem dan racisme”

Als het van de FIFA afhangt, was het dit WK de laatste keer dat supporters hun favoriete WK-babe mochten kiezen. Om de strijd tegen seksisme aan te gaan, heeft de FIFA aan televisieomroepen gevraagd om te stoppen met het inzoomen op schaars geklede vrouwen in het publiek. “Een zéér goed initiatief”, vindt de Vrouwenraad in ons land. “Want seksisme in de stadions is nu een groter probleem dan racisme.”

Vier jaar geleden, tijdens het WK in Brazilië, hadden we nog Axelle Despiegelaere. Het mooie meisje zwaaide tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels met pomponnetjes en had tricolore vlagjes op de wangen ...