Sergio Herman lanceert nieuw horecaconcept met een Japans tintje

In de lobby van het vernieuwde Strandhotel in Cadzand opent Sergio Herman begin augustus 'Blueness', een nieuw Zeeuws horecaconcept met Japanse smaken.

De lancering van het horecaconcept komt er na de vernieuwing van het Strandhotel in Cadzand. Blueness moet een goede, frisse lobbybar worden met internationale uitstraling. In de bar staan 20 gerechten op het menu, gemaakt van Zeeuwse producten met een Japans tintje. Ook worden verschillende sake's en cocktails geserveerd.

"Ik verdiep mij al jaren in het Japanse smaakpalet en heb de keuken van Blueness daar ook op geïnspireerd", vertelt Herman aan Het Laatste Nieuws. "Uiteraard blijf ik trouw aan de producten uit mijn regio en mijn eigen stijl. Wat de mensen mogen verwachten, zijn Zeeuwse producten met diepe umamismaken en een fris accent."

Het is de derde horecazaak van Sergio Herman in Cadzand-Bad. In het Strandhotel heeft de kok ook restaurant Pure C. Een eindje verderop, aan de jachthaven, zit zijn andere zaak, AIRrepublic. Naast fine dining en de brasserie, komt er nu dus ook een trendy lobbybar met cocktails en barfood.