Neos Riemst op daguitstap naar mijn van Blégny en Clermonts sur Berwinne

Riemst - Na een heerlijk ontbijt op de boot Luik-Visé, ging de dagreis van Neos Riemst naar de mijn van Blégny. Daarna brachten de leden ook nog een bezoekje aan het Waalse dorpje Clermonts sur Berwinne.

In de mijn van Blégny daalden de leden van Neos Riemst met een liftkooi naar beneden waar, allemaal uitgedost met een helm en jasje, werden ondergedompeld in de fascinerende wereld van de mijnwerkers. "Vervolgens ging de rit door het mooie landschap van Herve en bezochten we het mooiste dorp van Wallonië: Clermont sur Berwinne", klinkt het. "Na een korte wandeling aan de sluis van Ternaaien, werden we verrast met een kleine versnapering. Voldaan met mooie indrukken, keerden we weer huiswaarts."