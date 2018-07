Europa in één dag? Het kan!

Joyce Colfs en Rodrigo Vissers bezochten voor Evenaar het beste attractiepark ter wereld: Europa-Park. En dat verliep niet zonder slag of stoot...

Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld. Daar hebben de 13 achtbanen ongetwijfeld mee te maken, overigens het grootste aanbod aan achtbanen in Europa, maar ook de culinaire mogelijkheden. Dat zit zo: het Europa-Park verenigt het beste van ons continent en biedt dus uit elk land alle gastronomische hoogtepunten. Zwitserse raclette? Check! Belgische frietjes? Check! Poffertjes uit Nederland? Check! Je kan eventueel ook in het befaamde 2-sterren restaurant gaan dineren...

Houd ook zeker even halt bij één van de shows. Elke dag kan je maar liefst 23 uur show bekijken uit de verste hoeken van Europa!

Je kan al raden dat je met één dagje bezoek niet zal toe komen, en wachten de medewerkers je op in één van de vijf 4-sterren hotels.

