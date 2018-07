Topsnelheden tot ruim 100 km/uur te snel in Oostham

Beringen / Ham / Tessenderlo - Op de Heppensesteenweg in Oostham is donderdagavond een bestuurder de flitscamera gepasseerd met een snelheid van 173 km/uur. De maximum toegelaten snelheid is op die plek 70 km/uur. Samen met twee bestuurders die 121 en 128 km/uur reden, kan hij zich aan een zware boete verwachten. Van de 16 gecontroleerde bestuurders op die plek reed de helft te snel. Ook in Beringen en Tessenderlo werd er dezelfde avond en nacht geflitst. De controle op de Kasteletsingel kwam er op vraag van de buren. Ze klagen over racende voertuigen. En gegronde klacht bleek even na middernacht. Twee racende auto’s staken langs links andere voertuigen voorbij. Ze werden geflitst met snelheden van 138 en 144 km/uur waar de maximum grens 90 km/uur is. Op de Turnhoutsebaan in Engsbergen reed een op de vijf te snel. In totaal werden bij deze nachtelijke controles 57 voertuigen geflitst. (mm)