Smoothiebowls zijn mooi op Instagram, maar is het ook een gezond ontbijt?

Op Instagram moet het er vooral smakelijk, kleurrijk en indrukwekkend uitzien en dus is het niet vreemd dat er al meer dan 1,6 miljoen #smoothiebowls gepost werden. Ze zijn een trend, zien er heerlijk uit, maar is zo'n kom als ontbijt wel gezond?

Smoothiebowls zijn instant vakantie, zeker als ze versierd worden met exotisch fruit, chocolade of kokosnoot. Huffington Post stelt zich vragen over de voedingswaarde van dit populaire ontbijt, zelfs als je je kommetje rijkelijk bestrooid met superfoods als açai en chiazaden.



"Zulke superfoods zijn wel degelijk goed voor je gezondheid, maar er zit vaak te weinig in een kommetje om een grote impact te hebben”, vertelt diëtist en voedingsdeskundige Ilana Muhlstein aan Huffington Post. “De suikers en calorieën hebben een veel grotere invloed.”

Te grote porties, te veel calorieën, te weinig variatie

De kommen zien er lekker uit, maar bevatten heel veel suikers en calorieën. Het gaat vooral over natuurlijke suikers maar ook dat is niet altijd even gezond. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in American Journal of Clinical Nutrition. Té veel fructose kunnen insulineresistentie en zelfs diabetes kan veroorzaken.

Hoe gevarieerd en kleurrijk je smoothiebowl er ook uitziet, "ze bevatten geen vetten, geen eiwitten en dus krijg je heel snel weer dat knagende hongergevoel en zin in een snack", haalt diëtist en gezondheidscoach Jessica Cording aan. Het helpt niet om een hele groot kom te maken met nog meer toppings... want grotere porties, betekent weer meer calorieën. "We maken zo'n mengelmoes van alles dat we eigenlijk geen controle meer hebben over wat we allemaal binnenspelen. Te veel fruit dan goed voor ons is in elk geval."

Kokos en chia

Kauwen is ook nog altijd beter dan slurpen. Fruit mixen, gaat makkelijker binnen, maar dat breekt de vezels, waardoor suiker sneller in het bloed opgenomen wordt en zich daar makkelijker opstapelt. Lees: je gaat sneller verdikken. Kauwen is ook gezonder omdat je zo trager en minder gaat eten.

Wil je toch gaan voor de meest gezonde variant van de smoothiebowl? Ga dan vooral niet overdrijven. En kies suikervrije toppings: kokosschilfers, hennepzaad of chiazaad, in plaats van granola, honing of gedroogd fruit bijvoorbeeld. En wil je mengen met yoghurt, kies dan volle yoghurt, zonder toegevoegde suiker. Nog een lepel proteïnepoeder erbij en je eiwitten zijn ook weer op peil.

Smakelijk! Je lichaam zal je meer dankbaar zijn dan je volgers op Instagram.