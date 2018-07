Personeel Ryanair aan reizigers: “We hebben veel respect voor u, onze werkgever niet voor ons”

“We hebben veel respect voor de passagiers, maar onze werkgever heeft geen respect voor ons.” Dat schrijven de bemanningsleden van Ryanair in een open brief, verspreid door de christelijke vakbond LBC/CEN aan de reizigers. Ze hebben het in die brief onder meer over “een grotere en grotere druk” die ze ervaren om, in de plaats van de veiligheid en het comfort van de reiziger te garanderen, “de focus te leggen op de verkoop van producten”.

De schuld voor de voor 25 en 26 juli geplande staking schuiven ze in de schoenen van de werkgever, die hen in die positie gedwongen heeft. “Onze werkgever heeft de laatste jaren niet willen luisteren naar onze vragen. Hopelijk zal dat nu wel het geval zijn.”

Samen met de Spaanse, Italiaanse en Portugese collega’s kondigden ook de Belgische vakbonden vorige week aan dat ze eind juli een gecoördineerde stakingsactie zullen ondernemen om betere werkomstandigheden te vragen. “Ons salaris en onze uurroosters staan ons niet toe om een kwaliteitsvol leven te leiden”, is te lezen in de open brief. “Elke werknemer van een multinational in België moet voldoen aan de Belgische wetgeving. Niet de onze. Hierdoor zijn we niet beschermd in geval van ziekte, ongeval op het werk en bouwen we geen pensioen op. Onze werkomstandigheden duwen ons in een precaire en moeilijk leefbare situatie. We willen net als andere Europeanen sociale rechten genieten.”

Met de staking willen ze druk uitoefenen op Ryanair. “Wij betreuren het dat dit voor sommigen van u ongemak veroorzaakt maar onze werkgever heeft ons gedwongen in deze positie”, besluiten de vakbond.