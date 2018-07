Candice Swanepoel post strandfoto na bevalling: "Ik heb een buikje. Dat mag toch?"

Het Zuid-Afrikaanse Victoria's Secret-model Candice Swanepoel (29) beviel drie weken geleden van haar tweede zoontje en post een bikinifoto van haar lichaam mét buikje op Instagram. "Ik heb mijn zoon negen maanden lang gedragen, dus ik denk dat ik het recht heb om een klein buikje te hebben."

Modellen moeten niet alleen mooi vel hebben, maar ook nog eens dik vel. Wanneer het wereldberoemde model Candice Swanepoel (29) kritiek krijgt op haar post-baby buikje, reageert ze via Instagram.

In haar Stories post Candice een foto waarbij ze op het strand in bikini gespot werd door paparazzi: "Dit ben ik nadat ik twaalf dagen geleden van mijn zoon beviel. Als je daar iets negatiefs hebt op te zeggen, laat je je beter even checken", reageert ze. "Mensen kunnen zo wreed zijn, en de 'schoonheidsstandaarden' onmogelijk voor veel vrouwen. Ik schaam me niet om mijn postpartum buikje te laten zien. Ik ben er trots op, ik heb mijn zoon negen maanden lang gedragen, dus ik denk dat ik het recht heb om een klein buikje te hebben", zegt het Zuid-Afrikaanse model. "Is het omdat ik model ben? Wel, ik ben ook maar een mens. Laat me toch gewoon genieten van het strand."



Candice beviel op 19 juni van haar tweede zoontje Ariel. Ze heeft al een zoontje Anacã, dat in oktober 2016 geboren werd. Samen met haar man Hermann Nicoli en zoontjes geniet het model van een zonnige vakantie.