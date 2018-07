Meghan Markle en Kate Middleton gaan samen op stap, zonder mannen

Schoonzussen Meghan Markle en Kate Middleton gaan dit weekend samen naar Wimbledon om er de Ladies' Singles Final te bekijken. Een uitstapje dus, zonder mannen dit keer.

De Britse koninklijke familie houdt van tennis en de hele familie is een graag geziene gast op Wimbledon. Pippa Middleton en broer James zaten al in de koninklijke tribunes en dit weekend wordt reikhalzend uitgekeken naar het bezoek van Kate Middleton en Meghan Markle. De schoonzussen gaan er samen de Ladies' Singles Final bekijken.

Een day out dus! Zonder prins Harry en prins William in de buurt. Voor de match ontmoeten Meghan en Kate heel wat vrouwelijke tennissers, en daarna gaan ze naar de koninklijke tribunes voor de wedstrijd van de Duitse Angelique Kerber tegen Serena Williams.

In 2016, nog voor er sprake was van de verloving met prins Harry dus, zat Meghan Markle ook al in de tribune op Wimbledon. Ze is een heel goede vriendin van Serena Williams en komt graag supporteren.

Kate Middleton en Meghan Markle zijn schoonzussen, maar lijken ook vriendinnen en hebben veel aan elkaar. Ze doken al meermaals samen op op officiële plechtigheden of publieke evenementen. Nu lijkt het wel het eerste écht ontspannende tripje te zijn.