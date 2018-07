WZC Beversthuis investeert in een rolstoelfiets

Beverst

Bilzen - Op woensdag 11 juli werd een mooie rolstoelfiets geleverd voor de bewoners van het WZC Beversthuis, zodat zij er ook een wat verder op uit kunnen trekken.

De directie hakte de knoop door en besliste om te investeren in een rolstoelfiets voor de bewoners van het woon- en zorgcentrum. Vorig jaar kregen de drie afdelingen al eens zo'n fietsen op proef en die vielen zowel bij het personeel als bij de bewoners in de smaak. Daarom werd er beslist om een rolstoelfiets aan te kopen.

Er worden allerlei activiteiten aangeboden in WZC Beversthuis, maar weinig activiteiten vinden buitenshuis plaats of zijn op wandelafstand. Met de nieuwe fiets kunnen de personeelsleden samen met de bewoners op weg en de streek verkennen. Vele bewoners zijn van Beverst en omstreken en herkennen dan ook punten in het dorp. Onderweg met de fiets zien ze herkenbare dieren en gewassen, wat herinneringen opwekt voor hen en voor interessante gespreksonderwerpen zorgt.

De rolstoelfiets is een fiets waarbij een rolstoel voorop geplaatst wordt, zodat ook rolstoelgebonden bewoners kunnen meegaan. "Ik fiets met mijn voeten mee", zegt een van de bewoners al lachend. De fiets is een interessant voorwerp voor bewoners die vaker buiten de activiteiten vallen. "De eerste dag met de rolstoelfiets was al meteen een succes", zegt een animatrice van het woon- en zorgcentrum. "Er zijn al verschillende bewoners kandidaat om volgende keer mee te gaan!" Het personeel hoopt op een lange en zonnige zomer, zodat er nog veel fietstochten kunnen plaatsvinden.